Apple Watch SE 3: debutto posticipato al 2024 (RUMOR)

Apple Watch SE di terza generazione è appena stato posticipato al 2024; il dispositivo quindi sarà un prodotto, come sempre, di fascia bassa ma con caratteristiche di punta. Andiamo con ordine.

L’OEM di Cupertino rilascerà il nuovo Apple Watch SE di terza generazione fra un anno; adesso invece, non dovremo vedere alcun nuovo modello in commercio. Lo riporta Mark Gurman di Bloomberg. All’interno della sua newsletter infatti, il giornalista ha riferito che, solitamente, il Watch SE ha un ciclo di due anni, quindi consiglia di non attenderlo fino al 2024 visto che l’ultimo device è arrivato sul mercato da neanche dieci mesi. Intanto, se volete quest’ultimo wearable, sappiate che è in sconto su Amazon a soli 269,00€, spese di spedizione incluse.

Apple Watch SE di terza generazione: tutti i dettagli

Sicuramente il Watch SE di terza generazione sarà una soluzione interessante per tutti coloro che vorranno un wearable a poco; costerà sui 300€, come gli altri modelli della serie, sarà aggiornatissimo e potrebbe avere un design simile a quello del Watch Series 8 con cornici super sottili.

Il nostro consiglio, come detto sopra, è quello di prendere l’SE del 2022; è un terminale fantastico anche se privo di funzionalità come l’app per l’ECG, il sensore per il controllo del livello di sangue nell’ossigeno, il display Always On, il monitoraggio della temperatura dal polso e non presenta cornici contenute. Sono differenze sostanziali ma poco utili per la maggior parte degli utenti che vogliono uno smartwatch notificatore da polso eccezionale. Costa solo 269,00€ con cassa da 40 mm, in colorazione Midnight, con cinturino abbinato. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, la consegna è celere e immediata e si avrà diritto a due anni di garanzia con Amazon e ad un anno con Apple. Non fatevelo sfuggire se siete interessati.

