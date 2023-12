Apple Watch SE a soli 229€: FOLLIA Unieuro, ULTIMI PEZZI

Follia su Unieuro che ha deciso di scontare a un prezzo incredibile il tanto apprezzato Apple Watch SE 40mm. Cosa stai aspettando? Solo se sei veloce lo metti in carrello a soli 229 euro, invece di 289 euro. Ritieniti fortunato se è ancora disponibile in questo momento. Le scorte stanno terminando a vista d’occhio. Tra l’altro, inclusa nel prezzo, hai anche la consegna gratuita a domicilio. Se preferisci puoi sempre optare per il ritiro gratuito in negozio.

Apple Watch SE 40mm: tanta tecnologia a prezzo low cost

Con un Apple Watch SE 40mm al polso ti assicuri un ottimo smartwatch perfettamente compatibile con il tuo iPhone. La cassa in alluminio è resistente a urti e impermeabile a liquidi. Non solo ti mostra tutte le notifiche in tempo reale, ma è anche in grado di motivarti a stare in forma. I suoi sensori registrano ogni tuo allenamento e monitorano la tua salute. Questo compagno di viaggio è anche in grado di riconoscere una situazione di emergenza e chiamare aiuto.

Acquistalo ora a soli 229 euro, invece di 289 euro. Con Unieuro, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 76,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

