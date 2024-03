Apple Watch SE 2023 in promo da UNIEURO: compralo in 3 rate con PayPal

Torna in grande sconto da Unieuro l’Apple Watch SE di seconda generazione, quello in versione 2023. Con la sua ampiezza da 44 mm e con la cassa in alluminio, l’orologio si distingue particolarmente per la sua forma iconica e per le sua capacità di essere un top pur non avendo un prezzo elevato.

L’offerta è di quelle davvero interessanti siccome Unieuro, sia all’interno dei suoi negozi fisici che sul sito ufficiale, rende l’orologio disponibile per 289 €. Si tratta di uno sconto di 30 € rispetto al solito, un vero e proprio invito all’acquisto che può essere completato sia in un’unica soluzione come di consueto o in 3 comode rate.

Scegliendo Klarna o PayPal, il pagamento mensile per tre mesi consiste in soli 96,33 € e non ci sono interessi. Non c’è bisogno neanche della busta paga. Per quanto concerne la consegna a domicilio, è stimata in circa tre giorni.

L’Apple Watch SE di seconda generazione è un best-buy: Unieuro quasi lo regala

Questo splendido smartwatch è essenziale per stare sempre in forma e tenere monitorato il proprio stato di salute. L’Apple Watch SE di seconda generazione garantisce il monitoraggio del battito cardiaco, così come il rilevamento delle cadute e degli incidenti. Tornando alla questione fitness, ci sono diverse modalità da poter sfruttare ed anche in acqua siccome impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Esteticamente, nulla da dire: questo piccolo capolavoro è realizzato con una cassa da 44 mm e in alluminio colorato del classico nero mezzanotte. Il display, estremamente luminoso, è abbastanza ampio da garantire la lettura dei messaggi in arrivo e di tutte le informazioni registrate.

Chiunque volesse acquistare l’Apple Watch SE di seconda generazione deve solo approfittare dell’offerta di Unieuro. Il prezzo corrisponde oggi a soli 289 € invece che a 319 €, con la possibilità di pagare sia in un’unica soluzione che a rate e senza interessi. Scegliendo PayPal o Klarna, basterà pagare 96,33 € al mese per tre mensilità.

Gli anni di garanzia sono due, di cui il primo con Apple. Per la spedizione, la consegna a domicilio avviene gratuitamente ed entro tre giorni.