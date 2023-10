Apple Watch SE (2023) da 44 mm: il miglior smartwatch da comprare OGGI

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota; l’ottimo Apple Watch SE (2023) con cassa color Galassia da 44 mm (e cinturino in silicone abbinato) costa solo 319,00€, spese di spedizione incluse. Si tratta di un prezzo veramente irrisorio per un gadget fantastico come questo. Sotto la scocca vanta tantissimi sensori evoluti, permette di fare tantissime cose, ha un pannello OLED generoso e una cassa robusta in alluminio, resistente e piacevole al tatto. Il sistema operativo, watchOS 10, è più ricco che mai e gode di tantissime features smart volte a migliorare l’esperienza d’utilizzo del wearable. Se siete interessati/e all’acquisto, non lasciatevelo sfuggire: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Apple Watch SE (2023): tanti motivi per comprarlo

Il meraviglioso Apple Watch SE (2023) è il modello entry level della gamma di quest’anno, ma presenta features di rilievo: può monitorare il battito cardiaco, rileva le eventuali fibrillazioni atriali, consente di gestire lo stato del sonno e i progressi in ambito sportivo. Di fatto, è un ottimo companion per gli allenamenti e grazie all’applicazione Salute avrete i vostri parametri vitali sempre sotto controllo. Dulcis in fundo, questo è un notificatore perfetto per le telefonate, i messaggi e le notifiche provenienti da app e dai social network. Il cinturino in dotazione è in silicone ma volendo si può cambiare con qualsiasi altro modello compatibile (su Amazon ce ne sono tantissimi, dateci un’occhiata).

Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce e con questo avrete anche la consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Inoltre, potrete anche usufruire della possibilità di dilazionare l’importo dell’orologio in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate? A soli 319,00€, Apple Watch SE (2023) con cassa da 44 mm è un vero best buy, non lasciatevelo sfuggire.

