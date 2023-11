Apple Watch SE (2023) da 44 mm a soli 259€: sconto FOLLE del 19% su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di not: il meraviglioso Apple Watch SE (2023) con cassa color Midnight da 44 mm si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 259,00€, spese di spedizione incluse. Questo dispositivo è perfetto per tantissime operazioni, è leggero, potente, può fare tantissime cose, è un dispositivo sanitario fantastico ma anche un fitness tracker di alto profilo. Con la consegna celere e immediata del noto portale di e-commerce americano sappiate che potrete ricevere il prodotto a casa vostra entro 24 o 48 ore; non di meno, c’è la possibilità di farselo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano.

Con Amazon avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, ma non solo. C’è anche un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo. Volendo, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate, quindi? Siate veloci prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

Apple Watch SE (2023): il miglior wearable da acquistare oggi

Questo smartwatch di Apple può fare veramente di tutto; è un notificatore, in primo luogo. Ciò implica che invierà notifiche provenienti dai social network e non solo, vi segnalerà i messaggi e le chat, nonché le telefonate in entrata e avrete anche la possibilità di rispondere grazie al microfono e alla cassa.

Può controllare lo stato di salute degli utenti analizzando il battito cardiaco, rileva le eventuali fibrillazioni striali e grazie al sensore fatto ad hoc, può anche tenere traccia della qualità del vostro sonno. Fra le altre cose, è perfetto anche per il monitoraggio dei progressi sportivi; siate veloci perché a soli 259,00€ questo Apple Watch SE (2023) è un vero best buy.

