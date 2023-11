Apple Watch SE (2023) da 44 mm a soli 259€: follia di Amazon

Se stai cercando un nuovo smartwatch da abbinare al vostro iPhone, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch SE (2023). Il gioiello della mela, anche se è l’entry level della line-up, è incredibile e costa pochissimo grazie alle offerte del Black Friday su Amazon. Di fatto, il modello con cassa Midnight da 44 mm è disponibile a soli 259,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Apple Watch SE (2023): un best buy senza paragoni

Non lasciatevelo sfuggire, anche perché è un best buy senza paragoni; con la consegna rapida potrete riceverlo a casa vostra entro 24 o 48 ore, avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e potrete anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Come non parlarvi poi del singolo anno di garanzia con Apple e dei due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore.

Con il potente processore dual-core e il display Retina OLED, l’Apple Watch SE offre prestazioni veloci e un’esperienza visiva chiara e luminosa. Potrete consultare le notifiche, controllare il vostro stato di salute e personalizzare i quadranti con le informazioni più rilevanti per voi.

Nello specifico, il Watch SE (2023) consente di misurare il battito cardiaco, di monitorare l’attività fisica e di tenere traccia della qualità del vostro sonno, ma non solo. Potrete gestire il controllo della musica, ricevere indicazioni stradali con le app di navigazione direttamente sul vostro polso e rispondere ai messaggi e alle chiamate senza il minimo problema. Infine, lo smartwatch di Apple garantisce un’autonomia eccezionale, così potrete utilizzarlo per tutta la giornata senza problemi. Con un costo di soli 259,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.