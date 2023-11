Apple Watch SE (2023) da 44 mm a soli 249€: REGALONE di Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch della mela e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch SE (2023) con cassa color “galassia” da 44 mm; il dispositivo indossabile dell’OEM di Cupertino infatti, è il modello entry level della line-up di quest’anno ma vanta specifiche tecniche e caratteristiche degne di nota. Grazie alle offerte folli presenti sul noto portale di e-commerce americano, lo pagherete solo 249,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che sia troppo tardi. Costa poco, è vero, ma è un best buy senza paragoni e senza rivali.

Apple Watch SE (2023): con un costo così contenuto è subito best buy

Avrete accesso alla garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, ma ci sarà anche la possibilità di usufruire della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, anche se in questo periodo il lasso di tempo è stato prolungato al 31 gennaio 2024 in occasione delle festività natalizie. Potrete ricevere il prodotto a casa vostra (o presso un luogo da voi designato) in meno di 24 o 48 ore e volendo, potrete anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Apple Watch SE (2023) è dotato di uno schermo OLED super risoluto, ha una scocca in alluminio riciclato disponibile in diverse colorazioni (quella in sconto è quella “galassia”) e c’è il cinturino abbinato al device. Troviamo poi tantissimi sensori evoluti che permettono di monitorare il battito cardiaco, di tenere traccia della qualità del proprio sonno e controllare lo stato dei progressi sportivi. In ultima istanza, è un notificatore eccellente: a soli 249,00€ è un best buy assoluto.

