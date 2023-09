Apple Watch SE (2023) da 41 mm: il BEST BUY del giorno a 289€

Oggi vogliamo parlarvi di Apple Watch SE (2023) che, nella sua versione con cassa color Galassia da 41 mm, costa solo 289,00€. Questo è il modello più economico dell’intera line-up dell’azienda di Cupertino; è un prodotto sensazionale, leggero, piccolo, versatile, economico ma che offre tantissime funzionalità premium: può monitorare il sonno, misura la frequenza cardiaca, rileva le eventuali fibrillazioni atriali, ma non solo. Dal device si può rispondere alle telefonate o ai messaggi; il merito è dell’ottimo chipset interno e del microfono integrato (oltre alle casse). Non di meno, questo è un notificatore eccellente, preciso e puntuale. Ovviamente il cinturino in dotazione è abbinato alla scocca del dispositivo.

Apple Watch SE (2023): il best buy su Amazon

Lo trovate su Amazon, e le spese di spedizione saranno comprese nel costo dell’articolo; ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa. In alternativa, se siete spesso in giro, potrete richiedere la spedizione presso uno dei tanti Amazon Locker presenti sul territorio italiano. Non dimenticate che avrete la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e, cosa molto importante, potrete usufruire della garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di quella di Amazon per ben due anni, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto degli esperti del sito di e-commerce americano. Dulcis in fundo, potrete perfino dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Vi ricordiamo che questo è l’orologio smart più economico dell’intera line-up dell’azienda di Cupertino; la consegna è sempre celere e immediata, oltre che gratuita. Fate presto perché a questa cifra (289,00€)è veramente imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.