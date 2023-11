Apple Watch SE (2023) da 40 mm: prezzo SUPER su Amazon per pochissime ore

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch della mela e possedete già un iPhone, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch SE (2023) che su Amazon costa pochissimo. Di fatto, grazie alle offerte e alle promo speciali del Black Friday, il modello con cassa silver da 40 mm si porterà a casa all’incredibile prezzo di 239,00€, spese di spedizione incluse. Il cinturino abbinato è in colorazione azzurra ma volendo potrete scegliere tanti altri colori direttamente dallo store di e-commere. Ci sono molti prodotti, anche di brand di terze parti, che realizzano accessori per il wearable di Cupertino a costi irrisori. Insomma, massima personalizzazione con tanti vantaggi al seguito.

Apple Watch SE (2023): acquistalo adesso

A proposito, acquistando Apple Watch SE (2023) da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro il 31 gennaio 2024, potrete usufruire della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato), potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, avrete anche la possibilità di godere di un anno di garanzia con Apple (valido in tutti gli Apple Store del mondo) e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo smartwatch di Cupertino è veramente sensazionale: monitora il battito cardiaco H24, può rilevare la presenza di eventuali fibrillazioni striali, gestisce i parametri sportivi, anche sotto sforzo, e permette anche di tener traccia della qualità del proprio sonno. Non di meno, è un notificatore di altissimo profilo, preciso e puntuale. La cassa è in alluminio color argento, lo schermo è un pannello OLED ed è compatibile con i cinturini da 40, 41 o 38 mm. Fate presto se siete interessati all’acquisto; con un prezzo di soli 239,00€, spese di spedizione incluse su Amazon, non potete lasciarvelo sfuggire.

