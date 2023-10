Apple Watch SE (2023) da 40 mm: con un prezzo così non potete ignorarlo (289€)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch economico ma performante, e magari avete un iPhone, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch SE (2023) che, nella sua iterazione color Galassia, con cassa da 40 mm, si porta a casa al prezzo sensazionale di 289,00€, spese di spedizione incluse. Si tratta di un gadget indossabile da polso veramente strepitoso: anche se è il più economico della line-up non rinuncia a nulla e dispone di tantissimi sensori evoluti. Non di meno, è anche aggiornabile a watchOS 10.1, il nuovo firmware di Apple che introduce tantissime novità (NameDrop, in primis). Viene venduto e spedito da Amazon e la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Così facendo non dovrete sborsare neanche un singolo centesimo per portarvelo a casa; cosa aspettate? Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili.

Apple Watch SE (2023): tanti motivi per cui acquistarlo

Oltre ai fantastici vantaggi di Amazon, vi ricordiamo che con questo Apple Watch SE (2023) avrete al vostro polso un notificatore preciso e puntuale e, non di meno, anche un ottimo companion per gli allenamenti. Di fatto, tiene traccia dei vostri progressi sportivi grazie ad una pletora di sensori posti sotto la scocca e in più, sappiate che c’è anche la possibilità di controllare la qualità del vostro sonno.

In ultima istanza, vi ricordiamo che questo è anche un eccellente assistente sanitario che monitora il battito cardiaco H24, tutti i giorni ed è in grado perfino di rilevare le eventuali fibrillazioni atriali.

Viene venduto e spedito da Amazon, come detto, e gode anche della possibilità di effettuare il reso in maniera totalmente gratuita entro un mese, dispone di un anno di garanzia con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. A soli 289,00€ questo Apple Watch SE (2023) è il miglior smartwatch da acquistare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.