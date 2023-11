Apple Watch SE (2023) da 40 mm: bastano 289€ per portarselo a casa

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch dell’azienda di Cupertino veramente sensazionale: costa pochissimo (solo 289,00€ nella sua iterazione con scocca color galassia da 40 mm) ma offre specifiche tecniche degne di nota. Questo è uno dei migliori wearable per rapporto qualità-prezzo, perfetto per tutti visto è che il gadget più “consumer” del listino.

Apple Watch SE (2023): il miglior smartwatch della compagnia

Apple Watch SE vanta tantissimi sensori sotto la cassa che servono per tenere traccia dei propri progressi sportivi, per monitorare i parametri vitali dell’indossatore e molto altro ancora. Alla cifra a cui viene proposito è un best buy senza rivali quindi se siete interessati all’acquisto, sbrigatevi perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Non di meno, sappiate che c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (anche in meno di 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime).

C’è poi la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon per due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, vi ricordiamo che c’è il reso gratis entro il 31 gennaio 2024 (è una promozione speciale del sito in virtù delle festività natalizie) e che si può dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Apple Watch SE (2023) è uno smartwatch perfetto, rileva le eventuali fibrillazioni atriali, monitora il battito cardiaco H24, 7 giorni su 7, permette di tenere traccia dei propri progressi sportivi e, in ultima istanza, controlla anche la qualità del proprio sonno. Con un prezzo di soli 289,00€ per la versione con cassa da 40 mm, vi porterete a casa un prodotto unico nel suo genere: fate presto se siete interessati/e all’acquisto. Questo è un best buy senza rivali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.