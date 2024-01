Apple Watch SE (2023) da 40 mm a soli 289€ su Amazon: corri a prenderlo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch e magari avete un iPhone, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch SE (2023) con cassa da 40 mm color Midnight. L’orologio in questione è in super sconto su Amazon con consegna celere e immediata, anche entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Non di meno, ha uno street price veramente appetibile: sarà vostro con 289,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire anche perché promozioni simili sono da prendere al volo.

Apple Watch SE (2023): ecco perché comprarlo

Di fatto, se stavate aspettando il momento ideale per portarvelo a casa, questa è la vostra occasione. Con il noto portale di e-commerce americano poi, potrete godere delle spedizioni gratuite (grazie al servizio di Amazon Prime) e del reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche. Dulcis in fundo, sappiate che c’è la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di Amazon di due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Si può perfino dilazionare l’importo complessivo del wearable in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque o dieci soluzioni per gli account abilitati).

Questo è uno smarwatch completo, ricco di funzionalità smart ma viene proposto ad un prezzo irrisorio; grazie agli sconti folli di Amazon infatti, vi porterete a casa un notificatore eccellente, perfetto per la quotidianità, con soli 289,00€. Misura i battiti cardiaci H24, tiene traccia del vostro sonno, è leggerissimo e ha una batteria che dura un giorno con una singola carica. È anche perfetto per gli allenamenti e per la gestione dei progressi sportivi. Cosa aspettate? Correte a prenderlo perché non sappiamo quanto durerà ancora la promo dedicata o quante scorte siano disponibili su Amazon. A questa cifra è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.