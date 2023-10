Apple Watch SE (2023): costa solo 289€ su Amazon, è un BEST BUY incredibile

Apple Watch SE (2023) è l’ultimo ritrovato tecnologico di casa Apple; è lo smartwatch più economico della line-up ma presenta specifiche tecniche all’avanguardia, dispone di un design mozzafiato con uno schermo OLED avente cornici contenute che si vede bene in ogni condizione di luce. La versione con cassa color Galassia da 40 mm costa solo 289,00€, spese di spedizione incluse: non lasciatevi sfuggire questa fantastica promozione. Potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Non pensateci troppo, dunque.

Apple Watch SE (2020): ecco perché devi comprarlo

Questo meraviglioso smartwatch dispone di un’autonomia eccezionale grazie alla batteria integrata che assicura ore ed ore di utilizzo intenso; è leggerissimo e ha un cinturino in silicone davvero morbido e piacevole al tatto. Inoltre, presenta specifiche di punta e tanti sensori avanzati per monitorare il battito cardiaco, le eventuali aritmie e non solo. Gestisce al meglio i parametri vitali e può perfino monitorare la qualità del proprio sonno. In ultima istanza poi, citiamo la possibilità di utilizzarlo come companion per gli allenamenti sportivi visto che supporta tantissime attività che si sincronizzano con l’app Fitness e con l’app Salute. Infine, sappiate che questo è un notificatore preciso e puntuale che vi permetterà anche di rispondere alle telefonate e ai messaggi grazie all’ausilio del microfono e della cassa integrata nella scocca.

Viene venduto e spedito da Amazon pertanto godrà di una serie di vantaggi non da poco. Abbiamo la consegna celere e gratuita, oltre che immediata: ciò implica che arriverà a casa vostra o presso il vostro domicilio in pochissimi giorni. Non di meno. c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 289,00€ è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.