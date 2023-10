Apple Watch SE (2023) con cassa da 40 mm: PREZZO SUPER su Amazon

Il bellissimo e potentissimo Apple Watch SE (2023) costa solo 289,00€ su Amazon nella sua iterazione con cassa (color Galassia) da 40 mm. Questo è un prezzo speciale per uno dei terminali più apprezzati e venduti degli ultimi anni: il nostro consiglio, se siete interessati/e all’acquisto, è quello di sbrigarvi. Le scorte potrebbero essere limitate perciò potreste trovarvi “a bocca asciutta” se non fate in tempo. Di fatto, è un dispositivo che tende ad andare “sold out” quindi quando lo trovate, soprattutto ad un prezzo così vantaggioso, non pensateci troppo e fatelo vostro immediatamente.

Apple Watch SE (2023): il best buy del giorno

Viene venduto e spedito da Amazon e questo comporta una serie di vantaggi non indifferente: in primo luogo avrete la consegna celere e immediata. Il wearable potrebbe arrivare a casa vostra entro pochissimi giorni (anche in meno di 24 o 48 ore, in moltissimi casi), si potrà dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero. C’è sempre il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può usufruire della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Ci troviamo di fronte ad un orologio smart ricco di funzionalità premium ma che ha un costo irrisorio (solo 289€); dispone di tantissimi sensori sotto la scocca, ha uno schermo OLED Retina super risoluto che si vede benissimo in ogni condizione di luce, vanta un cinturino morbido abbinato alla cassa (ma sappiate che si può cambiare con facilità e su Amazon trovate tantissimi modelli alternativi) ed è un notificatore eccellente.

