Apple Watch SE (2022): vostro ad un prezzo REGALATO su Amazon

Apple Watch SE è uno smartwatch dell’azienda di Cupertino veramente strepitoso; costa pochissimo eppure offre tantissime features di alto livello. Se state cercando un nuovo orologio da polso da abbinare al vostro iPhone, questo è il miglior gadget che possiate acquistare oggi su Amazon. Lo pagate solo 269,00€ al posto di 309,00€, le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo e avrete la possibilità di dilazionare l’importo stesso del wearable in comode rate grazie a Cofidis o al sistema interno al portale.

Attenzione però: la versione in sconto è quella con cassa da 40 mm in colorazione galassia; volendo, c’è anche l’iterazione con cassa da 45 mm, in versione Cellular (dispone del modulo per la eSIM virtuale, in poche parole) e ci sono tre eleganti tinte fra cui scegliere: galassia, silver, midnight. Vi ricordiamo anche che la consegna sarà sempre celere grazie al servizio di Prime e avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, avrete accesso ad un anno di garanzia con Apple e a due anni di assistenza tecnica dedicata con Amazon, sempre attiva, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Apple Watch SE (2022): un prodotto meraviglioso

Apple Watch SE monitora il battito cardiaco H24, tutti i giorni, ma non solo. Questo device è un eccellente assistente sanitario che vi invierà notifiche in caso di eventuali fibrillazioni atriali e vi ricorderà anche quando prendere le eventuali medicine. Insomma, vero alleato del vostro quotidiano. Potrete anche usarlo per controllare la qualità del vostro sonno e per rispondere alle telefonate grazie alla cassa e al microfono integrati.

A 269,00€ questo è il miglior Apple Watch da comprare oggi, ma siate veloci. Potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro o l’offerta potrebbe finire a breve.

