Apple Watch SE (2022): oggi lo paghi POCHISSIMO su Amazon (-13%)

Apple Watch SE (2022) di seconda generazione è un orologio da polso davvero incredibile. Lo trovate su Amazon in super sconto a soli 269,00€, spese di spedizione incluse. Questo dispositivo è un vero e proprio best buy che si porta a casa con un risparmio pari al 13% sul prezzo di listino. Sappiate che avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni e alla spedizione totalmente gratuita. Non dovrete spendere un singolo centesimo aggiuntivo.

Avrete diritto alla garanzia di due anni con Amazon con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì si può usare la garanzia di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+.

Volendo, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può anche dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con il servizio di Cofidis o con la piattaforma proprietaria di Amazon.

Apple Watch SE (2022): costa meno di 270€ su Amazon

Apple Watch SE (2022) è uno smartwatch intelligente che consente anche di rispondere alle chiamate e ai messaggi grazie al microfono e allo speaker interno. Ha un chip incredibile all’interno, più veloce del 20% rispetto al modello precedente. Ci sono tanti sensori evoluti come quello per il rilevamento delle cadute, per l’emergenza SOS satellitare o per il rilevamento degli incidenti. Fra le altre cose, questo device consente di monitorare i progressi sportivi quotidiani, registra tutti gli sport disponibili ed è anche un assistente sanitario eccezionale.

Lo smartwatch riesce anche a segnalare le notifiche provenienti dai social network, dalle telefonate, dai messaggi e molto altro ancora. Controlla il battito cardiaco H24, invia notifiche perfino in caso di frequenza cardiaca troppo elevata o troppo bassa o, in caso, di ritmo irregolare.

Si può utilizzare il wearable per ascoltare la musica con le app apposite, magari, con un paio di AirPods correlati. A 269,00€ questo è il dispositivo più interessante da acquistare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.