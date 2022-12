Apple Watch SE (2022), lo STUPENDO smartwatch in sconto PAZZO su eBay

Su eBay è disponibile una incredibile offerta che ti permette di acquistare l’ottimo Apple Watch SE (2022) a un prezzo davvero niente male. Infatti, ad appena 272€, il wearable di Apple ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore con tanto di spedizioni completamente gratuite. Per sfruttare questa opportunità non devi fare altro che inserire il codice coupon “FESTE22” nell’apposito campo in fase di acquisto.

Realizzato con materiali dal forte sapore premium come si vuole per ogni device a marchio Apple, il Watch SE (2022) ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista e assicurarti un’esperienza di utilizzo eccellente.

Sconto davvero niente male su eBay per l’ottimo Apple Watch SE (2022)

Frontalmente trova posto un eccellente pannello touch a colori di nuova generazione con una buona luminosità all’aperto per gestire tutte le funzioni anche sotto la luce diretta del sole, mentre sul retro un ottimo sensore HR registra costantemente il battito cardiaco e molto altro ancora.

Inoltre, a tutto ciò si aggiungono anche una nuova batteria che ti assicura tante ore di utilizzo senza problemi, l’impermeabilità all’acqua, il tracking preciso di numerosissime attività fisiche (in palestra e all’aperto) e anche le funzionalità “Rilevamento cadute” e “Rilevamento incidenti”.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello lo smartwatch di fascia alta di Apple fintanto che è in offerta su eBay; ricorda di utilizzare il codice coupon “FESTE22” per avere diritto allo sconto da 47,99€ che fa crollare il prezzo finale ad appena 272€ con tanto di spedizioni rapide e completamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.