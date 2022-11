Apple Watch SE 2022: il calo di prezzo è iniziato, ecco l'OFFERTA GIUSTA per lo smartwatch

È il momento giusto per acquistare un nuovo Apple Watch SE 2022. Lo smartwatch che rappresentata la porta d’accesso alla gamma Apple Watch, a distanza di poche settimane dal debutto, inizia a registrare il primo calo di prezzo. A proporre Apple Watch SE 2022 a prezzo ridotto è Amazon che offre a tutti gli utenti la possibilità di acquistare l’ottimo smartwatch con condizioni agevolate.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare Apple Watch SE di seconda generazione al prezzo scontato di 319 euro invece che 349 euro. L’offerta in questione riguarda il modello GPS da 44 mm. Da notare, inoltre, che c’è uno sconto anche per il modello GPS da 40 mm che viene proposto a 289 euro invece che a 309 euro. Entrambe i modelli sono venduti da Amazon.

Apple Watch SE 2022: lo smartwatch giusto da affiancare al proprio iPhone

A differenza del ben più costoso Series 8, Apple Watch SE 2022 è uno smartwatch completo ed accessibile, con un prezzo contenuto, per gli standard di Apple e specifiche tecniche di ottimo livello. Si tratta del dispositivo giusto per chi cerca uno smartwatch elegante da utilizzare anche come fitness tracker e per il monitoraggio del sonno.

A disposizione degli utenti c’è anche la funzione di rilevamento cadute e di rilevamento incidenti. Lo smartwatch, inoltre, può essere utilizzato per rispondere direttamente alle chiamate ed ai messaggi. L’integrazione con l’ecosistema Apple e con iPhone è, naturalmente, perfetta.

La nuova offerta Amazon disponibile oggi consente di acquistare Apple Watch SE 2022 al prezzo scontato di 319 euro invece che 349 euro nella variante da 44 mm mentre la versione da 40 mm è disponibile al prezzo scontato di 289 euro invece che 309 euro. In sconto ci sono varie colorazioni tra cui scegliere il modello più adatto alle proprie preferenze.

