Apple Watch SE (2022) GPS+Cellular: sconto FOLLE su Amazon (-7%)

Se state cercando un nuovo smartwatch da abbinare al vostro iPhone e non sapete cosa comprare, abbiamo oggi per voi una soluzione semplicemente meravigliosa. Parliamo del Best Buy della line-up di Apple: il meraviglioso Apple Watch SE (2022) in versione GPS+Cellular a soli 399,00€ al posto di 430,00€. La cassa è da ben 44 mm, quindi è la variante con batteria più generosa. Anche lo schermo è più grande, a tutto vantaggio della leggibilità in movimento. La colorazione in sconto è quella Midnight con cinturino abbinato.

Ovviamente l’orologio viene venduto e spedito da Amazon stessa, quindi godrà di tutti i classici vantaggi a cui siamo abituati da tempo: spese di spedizione incluse nel costo del dispositivo, possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e di restituire gratuitamente l’articolo entro un mese dall’acquisto e non solo. Si parla anche della doppia garanzia; da un lato quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva via chat o via telefono, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Dall’altro lato però, vi è quella del costruttore presso qualsiasi Apple Store del mondo.

Apple Watch SE (2022) GPS+Cellular: quello giusto da acquistare

Apple Watch SE (2022) lo conosciamo tutti: è l’erede del vendutissimo SE (2020) e mantiene le medesime linee e molte delle features che lo hanno reso iconico nel panorama degli smartwatch. La versione in questione presenta il modulo GPS e quello Cellular, e ciò implica che, con il gadget, si potranno fare telefonate, ricevere messaggi e non solo, anche senza l’ausilio dell’iPhone compatibile nelle vicinanze. In poche parole potrete uscire per una corsa con il wearable, dimenticandovi a casa il telefono. Una comodità non da poco.

A 399,00€ al posto di 430,00€ è da comprare subito, anche perché il suo prezzo potrebbe aumentare da un momento all’altro o peggio, potrebbero finire le scorte disponibili sul sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.