Apple Watch SE 2022 GPS + Cellular: il prezzo CROLLA su Amazon

Il nuovissimo Apple Watch SE 2022, nella versione GPS + Cellular, precipita vertiginosamente di prezzo su Amazon e diventa irrinunciabile. L’edizione Sport, con cassa da 40 millimetri, la porti a casa a 309€ appena invece di 359€. Impensabile, considerando che si tratta di un wearable annunciato solo poche settimane fa.

Approfitta al volo della promozione: completa l’ordine prima che finisca. Godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: a questo prezzo durerà pochissimo.

Apple Watch SE 2022: adesso è da scegliere

Il modello più economico, ma non per questo meno performante. Una vera e propria estensione di iPhone, direttamente al polso. Anzi, questa edizione è quella con il supporto per l’eSIM. Questo significa che, a conti fatti, puoi sfruttarne l’intero potenziale lasciando a casa lo smartphone: funziona in modo assolutamente autonomo. Non avrai due numeri di telefono, naturalmente, ma sempre il tuo: sarà utilizzabile tanto tanto dal telefono, quanto dall’orologio.

Non perdere l’occasione di fare un sorprendente affare, portando a casa uno strumento che diventerà il classico wearable “mai più senza”. Apple Watch SE 2022, in versione GPS + Cellular, a questo prezzo è un regalo. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 309€ da Amazon nell’edizione Sport con cassa da 40mm. Godi di spedizioni super rapide e gratuite, ma la disponibilità è iper limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.