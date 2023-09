Apple Watch SE (2022) da 44 mm: costa meno di 300€ ed è PERFETTO

Se state cercando un nuovo smartwatch premium e magari avete un iPhone e desiderate spendere poco, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze; si chiama Apple Watch SE (2022) ed è un prodotto che oggi, grazie alle offerte folli di Amazon, costa solo 299,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il costo è irrisorio per ciò che ha da offrire quindi vi consigliamo di comprarlo adesso per non perdere lo sconto dedicato. Il modello in questione vanta la cassa color Midnight da 44 mm e dispone del modulo Wi-Fi e GPS. Fate presto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

Apple Watch SE (2022): perché devi comprarlo

Ovviamente, acquistandolo da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere e immediata, la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, il pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Avrete poi un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo e due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Il wearable è in grado di fare qualsiasi cosa; è un notificatore perfetto che vi permette anche di gestire le telefonate e i messaggi in entrata, le notifiche dai social e molto altro ancora. Consente di monitorare i progressi sportivi tramite l’applicazione dedicata, con l’applicazione Salute invece potete tenere traccia dei vostri parametri vitali; potete anche misurare i battiti cardiaci e l’orologio può anche rilevare le eventuali fibrillazioni atriali. A soli 299,00€ questo Apple Watch SE (2022) è un best buy esagerato: costa poco ma offre moltissimo, non lasciatevelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.