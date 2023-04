Apple Watch SE (2022) da 41 mm ad un prezzo QUASI REGALATO: offertona di Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un meraviglioso smartwatch dell’azienda di Cupertino; il modello entry level della gamma, Apple Watch SE (2022), si porta a casa con uno sconto semplicemente esagerato. Grazie ad Amazon infatti, sarà vostro con soli 279,99€ al posto di 309,00€, con un risparmio medio veramente unico. Ci sono tanti vantaggi esclusivi che dobbiamo ricordarvi; fra questi infatti, citiamo le spese di spedizione incluse nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di dilazionare l’importo del wearable in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Ci si può far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, si ha diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e a due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

La versione in sconto è quella in colorazione galassia, con cassa da 41 mm e modulo solo GPS. È perfetta per tutti coloro che hanno dei polsi piccoli e non vogliono gadget ingombranti e pesanti; di fatto, è leggerissima.

Apple Watch SE (2022): il Best Buy del giorno

Questo smartwatch riesce a fare di tutto; partiamo dall’aspetto sanitario. Monitora il battito cardiaco H24, tutti i giorni, tiene traccia di tutti i movimenti irregolari del vostro cuore, ma non solo. Grazie a watchOS 9 potrete avere sempre un reminder per quando prendere le eventuali medicine, ma non solo. Controlla la qualità del vostro sonno, tiene traccia dei vostri progressi sportivi durante gli allenamenti ed è un notificatore eccellente.

Si può anche rispondere alle telefonate direttamente dall’orologio grazie alla cassa e al microfono preposti. A soli 279,99€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci. Le scorte potrebbero essere limitate.

