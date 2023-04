Apple Watch SE (2022) da 41 mm ad un prezzo PICCOLISSIMO su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch veramente incredibile che costa pochissimo. È di Apple, pertanto se avete un iPhone questo gioiello da polso farà sicuramente al caso vostro. Si tratta del meraviglioso Apple Watch SE (2022) in cassa da 41 mm in colorazione Galassia. Viene venduto a soli 279,00€ al posto di 309,00€; lo sconto è del 10%, non esagerato, ma considerate anche che il valore di listino è molto basso. In poche parole, si tratta di un best buy assoluto a questa cifra e i vantaggi non sono certo finiti.

In primo luogo dobbiamo riferire che le spese di spedizione sono incluse nel prezzo; la consegna sarà celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si potrà anche far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno, avrete un anno di garanzia con il costruttore e due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Si potrà avere accesso poi a tanti altri vantaggi, come la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, avrete anche l’iscrizione gratuita a Prime Video.

Apple Watch SE (2022) su Amazon: il Best Buy che non ti aspetti

Apple Watch SE (2022) in versione galassia con cassa da 41 mm è un vero e proprio best buy; è un notificatore, consente di rispondere alle telefonate direttamente dall’orologio e pensate un po’, monitora il sonno e la qualità del vostro riposo, controlla i battiti cardiaci tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, e ha tanti sensori evoluti sotto la scocca.

A 279,00€ questo è il miglior smartwatch di Apple da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.