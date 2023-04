Apple Watch SE (2022) da 40 mm: prezzo WOW per pochissime ore su Amazon

Se state cercando un nuovo orologio smart da abbinare al vostro telefono, e magari possedete un iPhone, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch SE (2022) con cassa da 40 mm che oggi, grazie agli sconti folli di Amazon, si porta a casa con soli 279,00€ al posto di 309,00€. Capite bene che il risparmio è davvero interessante, pari al 10% in meno sul valore di listino, ma ci sono anche altri numerosi vantaggi al seguito.

Come non segnalare infatti la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma ancora. Ci si può far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, volendo, si può anche dilazionare l’importo del gadget in comode rate grazie al servizio di Cofidis o mediante il sistema interno al portale. Fra le altre cose poi, ricordiamo che si può avere un anno di garanzia con il costruttore e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Apple Watch SE (2022): fa tutto, ma costa poco

Inutile negarlo: Apple Watch SE è un wearable che è in grado di fare di tutto; costa molto poco, ma offre tanto. È un dispositivo sanitario con cui ci si può misurare il battito cardiaco, si può tenere traccia dei progressi sportivi fatti in ambito sanitario, ma non solo.

Grazie a watchOS 9 il software ricorderà agli utenti quando prendere le medicine e sappiate che c’è anche il monitoraggio della qualità del sonno. È anche un notificatore dal quale ci si può rispondere alle telefonate grazie alla cassa e al microfono integrati. Con un prezzo di soli 279,00€ questo Apple Watch è da comprare subito, ma siate veloci.

