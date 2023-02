Apple Watch SE (2022) da 40 mm: MINIMO STORICO su Amazon

Se state cercando un nuovo smartwatch premium che non costi troppo ma che disponga di tutte le ultime features, abbiamo la soluzione che farà al caso vostro. Stiamo parlando di Apple Watch SE (2022), un wearable dell’azienda di Cupertino che, grazie agli sconti pazzi di Amazon, si può portare a casa a soli 277,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.

Sappiate che la consegna è celere; in pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo in più. Fra le altre cose, vi ricordiamo che si può dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è poi la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata e quella di un anno con il costruttore, valida in qualsiasi Apple Store del mondo. Dulcis in fundo, si può effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Apple Watch SE (2022): acquistatelo adesso

L’orologio intelligente low-cost dell’azienda è un vero e proprio Best Buy. A 277,00€ infatti, è il wearable che ci sentiamo di consigliare. Fa tutto: misura i battiti cardiaci, monitora i progressi sportivi, è un companion di allenamento, tiene traccia dei passi e registra il vostro sonno, così da darvi input e suggerimenti per migliorare la qualità del riposo notturno. È un assistente sanitario che vi aiuta a stare in forma e in salute e vi ricorda (grazie anche a watchOS 9) quando prendere le medicine. È leggero e ha un’autonomia semplicemente unica.

Grazie alla cassa integrata e al microfono di bordo, Apple Watch SE (2022) consente di rispondere alle telefonate direttamente dal proprio polso. Questo smartwatch è un prodotto incredibile e volendo, potrete cambiare look semplicemente sostituendo il cinturino con cui arriva. Ce ne sono tantissimi su Amazon, adatti a tutte le tasche e a tutti gli stili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.