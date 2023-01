Apple Watch SE (2022) da 40 mm ad un prezzo SUPER su Amazon

Se state cercando un nuovo smartwatch ma non volete spendere troppi soldi, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Parliamo del potentissimo e meraviglioso Apple Watch SE (2022) di seconda generazione che costa solo 289,00€ al posto di 309,00€. La spedizione è gratuita per tutti i membri possessori di un account Amazon Prime e la consegna è immediata e veloce. Non dimenticate che avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

Fra le altre cose, il sito vi darà la possibilità di restituire il prodotto entro un mese dall’acquisto. Inoltre avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Apple invece, vi donerà un anno di garanzia, ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+.

Apple Watch SE (2022): Best Buy assoluto

Con l’orologio si può rispondere direttamente alle telefonate o ai messaggi grazie allo speaker e al microfono integrati nella scocca. Non di meno il chip di bordo è più veloce di quello presente sul modello precedente. Lui è un ottimo assistente sanitario che è in grado di ricordarvi anche quando prendere le medicine, ma anche di monitorare il livello di ossigeno presente nel sangue, il battito cardiaco H24, le eventuali fibrillazioni atriali e molto altro ancora. Ci sono funzioni avanzate per la sicurezza: rilevamento cadute, SOS emergenze e il rilevamento incidenti.

Apple Watch SE vi permetterà di calcolare perfino le calorie bruciate, controllare i progressi sportivi grazie all’app Fitness su iPhone; con l’app Allenamento invece, avrete tanti modi con cui fare sport.

Dulcis in fundo, potrete ascoltare musica, podcast, libri e non solo, direttamente dallo smartwatch. Se poi ci collegate delle cuffiette Bluetooth AirPods, avrete una soluzione top. A 289,00€ è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.