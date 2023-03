Apple Watch SE (2022) con lo sconto FOLLE del 12% su Amazon

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartwatch davvero incredibile di casa Apple; stiamo parlando del fantastico Apple Watch SE (2022) di seconda generazione che si porta a casa con un prezzo di vendita incredibilmente basso. Solo 304,99€ per la versione con cassa da 44 mm in colorazione Galassia. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è davvero elevato. Parliamo del 12% in meno sul prezzo di listino, con spese di spedizione incluse nel costo del prodotto, consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Apple Watch SE (2022): conviene prenderlo su Amazon

Fra i numerosi vantaggi che si possono avere con Amazon, citiamo anche la possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano; è una comodità non da poco per chi è spesso fuori casa. C’è la garanzia di un anno con Apple e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì sappiate che potrete avere la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e di dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con il sistema interno al sito o mediante micropagamenti con Cofidis.

Questo smartwatch è davvero incredibile; costa poco, ma offre tanto. Presenta uno schermo OLED che si vede bene in ogni condizione di luce, ha una cassa in alluminio riciclato molto robusta e resistente, ci sono tanti sensori a bordo per il monitoraggio dello sport, del sonno e per la registrazione dei parametri sanitari chiave, come il battito cardiaco H24, ad esempio.

Apple Watch SE (2022) è un device leggero, potente e con un’ottima autonomia; non lasciatevelo sfuggire al prezzo consigliato di soli 304,99€ su Amazon.

