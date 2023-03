Apple Watch SE (2022) con cassa da 44 mm a meno di 300€: BEST BUY

Uno degli smartwatch di Apple più venduti e più interessanti dell’ultimo periodo è sicuramente Apple Watch SE (2022); il gadget si prefigura come un Best Buy assoluto perché costa poco ma dispone di funzionalità davvero interessanti. È il wearable più economico dell’azienda ma è anche molto potente. Può fare di tutto e ha perfino uno schermo OLED risoluto e una batteria che garantisce prestazioni al top e un’autonomia che dura più di un giorno con una singola carica. Oggi, la versione con cassa da 44 mm in colorazione Galassia la pagate solo 299,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio qui è davvero elevato e che il wearable si porta a casa con una serie di vantaggi non da poco.

Apple Watch SE (2022): grandi vantaggi se lo acquistate oggi da Amazon

In primo luogo dobbiamo ripotare la consegna rapida e veloce presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Il wearable arriverà presso a casa vostra o presso uno dei tanti Amazon Hub sparsi sul territorio. La spedizione sarà totalmente gratuita per gli abbonati al servizio di Prime. Come non citare poi la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì, sappiate che avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio esterno di Cofidis o con il sistema interno al portale.

A 299,00€ questo è un ottimo assistente sanitario, un perfetto companion di allenamenti sportivi che monitora i vostri progressi, vi controlla anche il battito cardiaco H24 e registra il vostro sonno, dandovi consigli per migliorarne la qualità stessa. Insomma, Apple Watch SE è un Best Buy a soli 299,00€ con cassa da 44 mm; non fatevi sfuggire questa fantastica promozione.

