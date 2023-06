Apple Watch SE (2022) con cassa da 44 mm a meno di 290€: BEST BUY

Se state cercando uno smartwatch di punta e avete un iPhone, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Apple Watch SE (2022) di seconda generazione con cassa da 44 mm. La colorazione in sconto è quella galassia e il cinturino è abbinato; c’è il modulo GPS, necessario per le attività all’aperto. Questo gioiello si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 289,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che il costo è veramente irrisorio per uno dei dispositivi più versatili che vi siano in circolazione.

Costa poco, ma offre tanto. Sappiate che con il suddetto portale di e-commerce avrete diritto alla consegna celere e immediata con il servizio di Amazon Prime, potrete dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Tutti i prezzi includono l’IVA e c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Apple Watch SE (2022) da 44 mm: non puoi non comprarlo

Questo smartwatch è un portento anche perché dispone di specifiche tecniche premium, ha un design mozzafiato con una cassa color Galassia molto elegante. La dimensione di questo modello è di 44 mm, perfetta per chi ha dei polsi più generosi o per chi desidera avere maggiore autonomia.

Con il suddetto wearable avrete anche un prezioso alleato per lo sport, per le passeggiate, ma non solo. È dotato di tanti sensori che lo rendono un gadget incredibile anche per chi desidera un assistente sanitario di ultima generazione. Può monitorare il battito cardiaco H24, tutti i giorni, e invia anche notifiche in caso di eventuali fibrillazioni atriali. Insomma, ci troviamo di fronte ad un vero best buy in grado di fare tutto; è anche un notificatore eccellente. Costa solo 289,00€ al posto di 349,00€, non lasciatevelo sfuggire.

