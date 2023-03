Apple Watch SE (2022) con 50€ di SCONTO IMMEDIATO alla cassa

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in offerta davvero strepitosa; il meraviglioso Apple Watch SE di seconda generazione, quello uscito nel 2022 per intenderci, con cassa in colorazione è mezzanotte da 44 mm e con il modulo GPS integrato, si porta a casa così 14% di sconto sul prezzo di listino. In poche parole, l’orologio della mela costerà solo 299,00 € al posto di 349,00 €, e tutti i prezzi includono l’Iva. Il reso è gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto e potendo, potrete avere anche altri vantaggi esclusivi.

Apple Watch SE (2022): impossibile resistergli

Citiamo infatti la possibilità di acquistare oggi e pagare in comode rate con il sistema interno al sito oppure con micro pagamenti attraverso il servizio di Cofidis. Avrete poi un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo e i due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono con il rivenditore. Se siete interessati vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto perché, se lo ordinate oggi, arriverà a casa vostra già entro martedì 21 marzo 2023.

Apple Watch SE (2022) è un orologio da polso di Apple davvero unico; vi permetterà di rispondere alle telefonate i messaggi direttamente dalla cassa del device, è molto più veloce del modello precedente e dispone di funzioni avanzate per la sicurezza degli utenti come il rilevamento delle cadute, “l’S.O.S. emergenze” sempre attivo e molto altro ancora.

Grazie a questo wearable potrete perfino calcolare quante calorie consumate al giorno grazie all’applicazione Fitness che sfrutta i numerosi sensori presenti a bordo; altresì potrete ricevere notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo elevata o troppo bassa o in presenza di ritmo irregolare. Questo è un dispositivo sanitario eccellente, pensato per la salute degli utenti. Pensate che con watchOS 9, il software vi ricordo anche quando prendere le medicine. Se poi avete un paio di auricolari AirPods collegati, da questo gadget potrete ascoltare musica, podcast, audiolibri in completa libertà.

Il sistema GPS terrà traccia dei vostri movimenti e calcolerà anche i percorsi fatti durante le escursioni, il trekking o semplicemente durante le passeggiate quotidiane. Apple Watch SE (2022) costa pochissimo: solo 299,00 € ma offre davvero tanto. Se cercate un orologio da polso entry Level e avete un iPhone, lui sarà la soluzione ideale, ma affrettatevi perché potrebbero finire le scorte da un momento all’altro.

