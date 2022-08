Apple Watch SE (2022): come ce lo immaginiamo?

Probabilmente a settembre conosceremo il nuovo Apple Watch SE di seconda generazione. Il primo modello è arrivato sul mercato nel 2020, quasi due anni fa ed è stato uno dei più venduti di sempre. Basti pensare che oggi lo potete portare a casa a soli 268,83€ nella variante con cassa da 40 mm e spese di spedizione gratuita inclusa.

Cosa ci aspettiamo però dal nuovo modello? Quanto potrebbe costare e soprattutto, quali saranno le sue funzionalità next-gen? Facciamo insieme il punto della situazione.

Apple Watch SE (2022): cosa potrebbe avere?

Già in passato abbiamo detto diverse indiscrezioni relative al nuovo modello di smart Watch. Un noto giornalista di bloomberg aveva ribadito infatti, che il nuovo SE 2 non avrebbe avuto lo schermo da 45 o 41 mm, come l’Apple Watch Series 7.

Verosimilmente, la nuova iterazione dovrebbe avere lo stesso design e le stesse dimensioni di quella attuale, ma potrebbe introdurre nuove features. Pensiamo allo schermo sempre attivo o ad un processore più potente. Su questo girano diverse indiscrezioni e al momento è difficile stilare un’ipotesi ben definita. Quello che si sa è che il chip S8 potrebbe garantire performance più incredibili, fino al 20% più rispetto al Series 7.

Quali sensori disporrà sotto la scocca il nuovo smartwatch? Secondo noi, non ci sarà il sensore per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue e neppure quello per la gestione dell’elettrocardiogramma dal proprio polso.

Noi ipotizziamo che il nuovo wearable disponga solo di piccoli upgrade sotto la scocca.

Ecco perché vi consigliamo l’SE del 2020 con cassa da 40 mm a soli 268,83€: costa poco, offre tanto e dispone di tante funzionalità uniche. È il migliore in relazione al prezzo a cui viene venduto. Inoltre è esteticamente molto accattivante e ci sono tantissimi cinturini fra cui scegliere, anche di brand di terze parti. Non fatevi scappare quest’offerta: Apple Watch SE (2022) è il Best Buy del momento.

