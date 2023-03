Apple Watch SE (2022) 44 mm a meno di 300€ su Amazon: IMPERDIBILE

Se state cercando un nuovo smartwatch di punta e avete già un iPhone, avete un prodotto semplicemente unico da acquistare oggi su Amazon. Stiamo parlando del meraviglioso Apple Watch SE (2022) con cassa da 44 mm a soli 299,00€ con cassa in alluminio color Galassia e cinturino abbinato. Questo prodotto è veramente eccezionale anche perché gode di funzionalità strepitose e ha un rapporto qualità-prezzo indescrivibile. Lo pagate con uno sconto del 14% sul valore di listino, mica poco.

Inoltre, gode di numerosi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna gratuita, le spese di spedizione comprese nel prezzo, si può dilazionare l’importo del gadget in comode rate mensili con Cofidis o si può suddividere la spesa complessiva da Amazon direttamente con il sistema interno al sito, in cinque pagamenti a tasso zero. Dulcis in fundo, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e c’è la possibilità di usufruire della garanzia di Apple per un anno o di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via chiamata telefonica. Lo comprate adesso e vi dimenticate di tutti i problemi, in poche parole.

Apple Watch SE (2022) su Amazon: a meno di 300 è da comprare al volo

Il dispositivo è un eccellente notificatore; questo implica che vi segnalerà le principali notifiche provenienti dai social network, le telefonate e i messaggi in entrata e con il microfono e lo speaker potrete perfino fare call dall’orologio.

Gestisce bene tutto l’aspettò sanitario; ha sensori speciali che monitorano il battito cardiaco, la qualità del sonno, ma c’è anche un software puntuale e preciso (watchOS9) con tante chicche esclusive. La cassa è bella grande (da 44 mm) e lo schermo è OLED, quindi si vedrà bene in ogni condizione di luce. A meno di 300€ (299,00€, per la precisione), è quello giusto da compare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.