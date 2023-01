Apple Watch SE (2022) 40 mm: costa POCHISSIMO ma fa TUTTO

Apple Watch SE (2022) con cassa da 40 mm si porta a casa ad un prezzo veramente strepitoso oggi: solo 289,99€ al posto di 309,00€ con spese di spedizione gratuite comprese. Il risparmio è davvero evidente (pari al 6% in meno sul valore ufficiale) e si può godere di una serie di vantaggi esclusivi davvero interessanti.

In primo luogo segnaliamo che vi è la consegna immediata; in pochissimi giorni il prodotto sarà a casa vostra senza dover spendere un singolo centesimo in più. Fra le altre cose citiamo la garanzia doppia: da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Sappiate che si può dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del sito. Questo implica che lo smartwatch vi costerà pochissimo al mese e, volendo, potrete anche usufruire della possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Apple Watch SE (2022): il migliore ad un prezzo bassissimo

Apple Watch SE costa poco ma offre veramente tanto; è un prodotto compatto, leggero, versatile, compatibile con tantissimi cinturini esclusivi che si possono acquistare sul sito ufficiale dell’azienda o su Amazon da produttori di terze parti.

È un notificatore che vi segnala le chiamate in entrate, i messaggi, le notifiche provenienti dai social e non solo; ha la cassa integrata così come il microfono e questo significa che si potrà anche rispondere direttamente dal wearable.

Misura il battito cardiaco H24, controlla la qualità del vostro sonno, può ricordarvi di prendere le medicine se necessario, e monitora i vostri progressi sportivi direttamente dall’app Salute o dall’applicazione Fitness installate sull’iPhone compatibile. La versione in sconto ha la cassa da 40 mm in colorazione Midnight e lo schermo è OLED; si vedrà bene in ogni condizione di luce. Può essere vostro a soli 289,99€.

