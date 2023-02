Apple Watch SE (2022) 40 mm: quello giusto da comprare (-13%)

Uno dei migliori smartwatch presenti in circolazione è sicuramente Apple Watch SE (2022). Questo modello è l’erede del vendutissimo e apprezzatissimo SE (2020) e, come quel modello, presenta un rapporto qualità-prezzo semplicemente unico. Considerate poi che si può portare a casa oggi con il 13% di sconto sul prezzo di listino. Da 309,00€ infatti, sarà vostro a soli 269,00€, spese di spedizione incluse. Parliamo dell’iterazione con cassa silver da 40 mm, modulo GPS integrato e cinturino Galassia abbinato. È ideale per chi cerca un prodotto compatto e contenuto; per chi vuole qualcosa di più generoso invece, segnaliamo che c’è la versione con cassa da 44 mm.

Apple Watch SE (2022): Best Buy su tutta la linea

Apple Watch SE (2022) è disponibile su Amazon all’incredibile prezzo di 269,00€ e sappiate che si può anche dilazionare questo importo in comode rate. I metodi per farlo sono due: o mediante Cofidis o con il sistema proprietario (limitato a 5 rate). Altresì, avrete la possibilità di effettuare il reso senza pagare nulla entro un mese dall’acquisto e infine, citiamo la doppia garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro quella di Amazon stessa per due anni, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Questo wearable è un notificatore, un prodotto che segnala le notifiche provenienti dai social network più famosi, ma anche le chiamate e i messaggi in entrata e molto altro ancora. È un companion di allenamento che monitora i vostri progressi sportivi, ma non solo. Controlla il battito cardiaco H24, può segnalare le eventuali fibrillazioni atriali, studia la qualità del vostro sonno dandovi preziosi consigli e, infine, con watchOS 9, vi ricorderà di prendere le medicine (qualora ce ne fosse bisogno). Insomma, lui è un Best Buy su tutta la linea; lo portate a casa con soli 269,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.