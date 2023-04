Apple Watch SE (2022) 40 mm a meno di 270€: minimo storico su Amazon

Se avete un iPhone e volete comprare un nuovo smartwatch da polso per monitorare i vostri allenamenti, tenere traccia dei progressi sportivi fatti, per monitorare il battito cardiaco ogni giorno, per controllare le notifiche direttamente dal vostro polso, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo dell’Apple Watch SE (2022) con cassa color galassia da 40 mm. Questo gioiello, piccolo e contenuto, leggerissimo e con un cinturino in silicone super comodo anche nell’uso prolungato, si porta a casa con 269,00€, spese di spedizione incluse. Lo trovate su Amazon (è un minimo storico) e capite bene che per un gadget così versatile è un prezzo veramente strepitoso.

Apple Watch SE (2022): impossibile resistergli

Come detto, questo Apple Watch SE (2022) è un vero e proprio gioiello unico nel suo genere. Si tratta di un wearable piccolo, con uno schermo OLED super risoluto che si vede bene in ogni condizione di luce. Con la corona digitale riuscirete a navigare senza problemi nel menù delle impostazioni e ci saranno tantissime Watch faces tra cui scegliere. È un notificatore che segnala, appunto, le notifiche provenienti dai social network, le chiamate in entrata e pensate che si può anche rispondere a queste direttamente dall’orologio, grazie alla cassa con microfono attivo.

Apple Watch SE monitora il battito cardiaco H24, vi avvisa in caso di eventuali fibrillazioni atriali, consente di monitorare la qualità del vostro sonno e molto altro ancora.

Acquistandolo da Amazon riceverete le spese di spedizione comprese nel prezzo, avrete la possibilità di usufruire della garanzia di un anno con il costruttore o di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. A soli 269,00€ questo Apple Watch SE (2022) è il miglior smartwatch che possiate comprare oggi su Amazon, se avete un iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.