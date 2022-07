Apple Watch SE (2021): TUO ad un prezzo MAI VISTO (-14%)

Se state cercando un nuovo smartwatch di casa Apple, la scelta è davvero ampia ma l’unico modello che non ci sentiamo di consigliare è il Watch Series 3 del 2017 perché è troppo vecchio rispetto agli standard odierni. È un buon prodotto, pensato per chi oggi vuole approcciarsi a questo mondo, ma non è sicuramente la nostra scelta.

Vogliamo suggerirvi l’acquisto del Watch SE che si trova su Amazon a soli 267,00€.capito bene che è una cifra davvero conveniente per un dispositivo che oggi vanta specifica all’ultimo grido è un’estetica molto accattivante. Come detto, la versione in sconto ha la cassa da 40 mm, perfetta per chi ha i polsi piccoli a poco più c’è la variante con cassa da 44 mm più generosa e che presenta sicuramente una batteria più longeva.

Vogliamo ricordarvi che se lo acquistate da Amazon avrete tantissimi vantaggi come l’assistenza gratuita per due anni sette giorni su sette, ma ancora ci stiamo la possibilità di fare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e perfino il dilazionamento dell’importo in comode rate grazie al servizio di Credit line di Cofidis.

Apple Watch SE, perché acquistarlo oggi

Si dice che a fine anno arriverà un nuovo modello di questa gamma. Esteticamente dovrebbe rimanere identico ma potrebbe avere un nuovo processore sotto la scocca, oltre ad altri sensori dedicati. Potrebbe essere un bene ma ricordiamoci che si parla comunque di uno smart Watch economico quindi, se il suo costo salirà oltremodo diventerà meno appetibile per il target di riferimento. Il modello attuale invece è sicuramente quello che noi compreremo oggi e che personalmente io ho acquistato diversi mesi fa; mi ci trovo benissimo e non lo cambierei con il modello di punta visto che costa praticamente il doppio.

I più esigenti poi, potranno anche scegliere la versione con modem LTE, che permette di fare e ricevere telefonate, vedere le notifiche dei propri social anche con il telefono a casa. Pensate la comodità di questa funzione quando si è in giro o quando si va a correre. Massima libertà ma anche massima reperibilità. A 267,00€ lui è lo smartwatch da comprare oggi su Amazon, ma fate presto perché non sappiamo quante scorte siano disponibili ad oggi. Non di meno, la colorazione del cinturino è quella blu abisso che si sposa benissimo con la calza silver.

Piccolo consiglio per gli amanti della moda: la cassa argentata e quella che meglio si sposa con i cinturini presenti su Amazon e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.