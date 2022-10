Apple Watch SE (2021): PREZZO FOLLE per il modello da 44 mm (-24%)

Grande offerta oggi su Amazon. Facendo un rapido giro mattutino all’interno della piattaforma ci siamo imbattuti in una promozione frizzantissima. Apple Watch SE (2021) è in sconto a soli 249,99€ con spese di spedizione incluse. Se fate un rapido calcolo rispetto al costo di listino, risparmierete oltre il 24%. Mica male. Inoltre, ci sono tanti vantaggi esclusivi nell’acquistare da questo sito.

Pensiamo all’ottimo supporto tecnico: gli assistenti risponderano tutti i giorni, a tutte le ore (fino alla mezzanotte), anche nei festivi. La garanzia di Apple dura un anno e questo vi permetterà di risolvere i vostri problemi semplicemente recandovi in un qualsiasi Apple Store. La garanzia di Amazon dura due anni eper qualsiasi guasto o difetto, i gentili operatori saranno al vostro fianco.

Apple Watch SE (2021): un peccato non approfittarne

Inutile girarci intorno: a meno di 250€ è un Best Buy. Costa poco ma offre tanto, e ha un design ancora attualissimo. Pensate che il modello (2022) è rimasto invariato ma ha aggiunto solo poche features in più.

Apple Watch SE (2021) ha un chip potente e veloce e grazie ai vari sensori presenti a bordo, potrete rispondere a chiamate e messaggi dall’orologio. Questo gadget ha un meraviglioso schermo Retina ereditato dai Watch Series 6, grande e risoluto. La tecnologia adottata è OLED, con neri profondi e assoluti.

Ci sno dei modi per controllare e monitorare lo stato del sonno, ma anche gli allenamenti e i proprio obiettivi legati al fitness. Per esempio, il gadget vi permetterà di creare una routine per ricordarvi di dormire bene, mangiare sano, bere molta acqua e non solo. Questo orologio è pronto a darti tutto e anche di più. Grazie alla cassa integrata e al microfono potrete rispondere alle telefonate e farle voi stessi – se avete l’iPhone collegato nelle vicinanze. Inoltre, monitora lo stato del cuore e manda avvisi in caso di frequenza troppo alta o bassa, in caso di ritmo irregolare e non solo.

Costa solo 249,99€, non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.