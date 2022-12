Apple Watch SE 2020 44mm (GPS+Cellular) scontato del 15% su Amazon

Se state cercando un nuovo smartwatch di casa Apple e non volete spendere le esose cifre richieste dall’azienda per il modello Ultra o per il Series 8, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Parliamo dell’ottimo Apple Watch SE (2020) con cassa da 44 mm (quella più grande) avente il supporto per la connettività GPS+Cellular. Il dispositivo si porta a casa con soli 329,00€ al posto di 389,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto. Capite bene che si tratta di un risparmio molto alto (il 15%) su un articolo che ancora oggi è un Best Buy nel panorama dei wearable da polso.

Apple Watch SE 2020: il migliore, oggi ad un prezzo WOW

Come detto, acquistandolo da Amazon riceverete una serie di vantaggi esclusivi; come non citare la consegna veloce in pochissimi giorni, le spese di spedizione completamente gratuite, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e, perché no, anche l’eventuale reso (gratis) fino al 31 gennaio 2023. Infine, segnaliamo la doppia garanzia: da un lato quella di Amazon per due anni con assistenza via chat o via telefono attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, e dall’altro, quella di Apple per un anno.

Il device non ha certo bisogno di presentazioni; è uscito nel 2020 ma è ancora oggi attualissimo. I chipset interni sono tutti validissimi, presenta uno schermo OLED che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole, è un notificatore perfetto e vi permetterà anche di rispondere alle telefonate e ai messaggi dal gadget stesso, vista la presenza dello speaker e del microfono.

Vi monitora il sonno, il battito cardiaco, ma anche i progressi sportivi e gli allenamenti, così come le passeggiate, le corse a piedi o in bici e molto altro ancora. watchOS 9.2 poi è fantastico. A 329,00€ è lo smartwatch di Apple da acquistare subito. Fate presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.