Apple Watch SE (2020) 40 mm: PREZZO RIDICOLO per il Prime Day

Oggi, in occasione dei Prime Days su Amazon, abbiamo trovato un’offerta davvero il ripetibile. Stiamo parlando dell’Apple Watch SE con cassa da 40 mm, in colorazione alluminio grigio siderale e cinturino sport mezzanotte. Si trova in supersconto a soli 239,00€ con il 17% in meno sul costo di listino. Non prendiamoci in giro, questo è un ottimo prodotto che vanta un rapporto qualità prezzo semplicemente incredibile. Ci sono le spese di spedizione inclusa e se acquistate subito, sappiate che avete la possibilità di pagare a rate con il sistema di Cofidis interno al sito.

Apple Watch SE (2020): semplicemente indispensabile

La versione in questione ha il modulo GPS e la scocca e da 40 mm, ideale per chi ha un polso che misura fra i 130 e 200 mm. Il cinturino è super comodo, adatto sia per le occasioni più carina ed eleganti che per lo sport.

Se avete un iPhone, non potete non avere un Apple Watch perché lui è un gadget semplicemente essenziale nel vostro quotidiano. Essendo un modificatore vi permetterà di rispondere anche alle telefonate e ai messaggi, ma non solo. Si potrà misurare il battito cardiaco H 24 e sette giorni su sette, nonchè il sonno e perfino il ciclo. Ci sono tanti quadranti fra cui scegliere e si possono abbinare al vostro stile e outfit, o al vostro gusto personale.

Questa è un’offerta esclusiva di frame per i clienti che sono abbonati alla piattaforma. Se lo acquisterete oggi infatti, lo riceverete a casa vostra entro venerdì 14 ottobre senza costi aggiuntivi, ma fate presto perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul portale di Amazon

Concludiamo segnalandovi che si può anche utilizzare questo gadget per registrare gli allenamenti e poi la visibilità sarà sempre perfetta anche sotto il sole grazie al pannello OLED.

Fate presto perché a 239,00€ non potete lasciarvelo sfuggire. È un’occasione più unica che rara; si può dire che è l’entry level della gamma di smartwatch dell’azienda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.