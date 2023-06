Apple Watch SE 2 GPS 44mm a prezzo IMPENSABILE su Amazon: follia (289€)

Sei alla ricerca di un dispositivo che possa tenerti connesso, monitorare la tua salute e supportarti nei tuoi allenamenti? Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) è la risposta. Questo smartwatch, attualmente in sconto su Amazon a soli 289€, offre una serie di funzionalità che lo rendono un compagno di fitness indispensabile. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo, se non è già finito. Spedizioni rapide e gratis, grazie ai servizi Prime.

Non un wearable come gli altri. Rispondi a chiamate e messaggi direttamente dal tuo polso, senza dover tirare fuori il telefono. Questo smartwatch è dotato di un processore che è fino al 20% più veloce rispetto al precedente modello, garantendo un’esperienza utente fluida e reattiva.

La sicurezza è una priorità per Apple, e questo si riflette nelle sue funzioni avanzate. Il dispositivo offre funzioni come “Rilevamento cadute“, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”, che possono essere di vitale importanza in situazioni di emergenza. Inoltre, l’orologio invia notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare, aiutandoti a monitorare la tua salute.

Un allenatore personale al tuo polso. L’app Allenamento è stata migliorata con modi di fare sport ancora più avanzati, e l’orologio calcola quanto ti muovi ogni giorno, permettendoti di controllare i tuoi progressi nell’app Fitness su iPhone. Puoi anche ascoltare musica, podcast e audiolibri direttamente dal tuo Apple Watch, rendendo i tuoi allenamenti ancora più piacevoli.

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm). Questo dispositivo multifunzionale, che mette la sicurezza e la salute al primo posto e funge da allenatore personale.

