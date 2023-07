Apple Watch SE (2° generazione): a 269€ è un BEST BUY incredibile (scorte limitate)

Se state cercando un nuovo smartwatch della mela e non sapete cosa acquistare vogliamo consigliarvi il meraviglioso Apple Watch SE di seconda generazione che, nella sua iterazione con cassa Galassia da 40 mm si porta a casa con soli 269,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il prezzo è bassissimo per un gadget uscito sul mercato da neanche un anno e che si posiziona nel gradino più basso della line-up di smartwatch di Apple ma che in realtà, vale molto più del suo prezzo di listino. È in grado di fare qualsiasi cosa, ha una buona batteria, ha un’estetica accattivante e un design classico con cornici contenute che si fondono con lo schermo OLED che, a proposito, si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Il cinturino è abbinato alla cassa del wearable. Se siete interessati/e non lasciatevelo sfuggire: potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro, o peggio, potrebbe finire la promozione a momenti.

Apple Watch SE (2022): ecco perché devi comprarlo

Apple Watch SE di seconda generazione con cassa da 40 mm in alluminio color Galassia è semplicemente bellissimo: è un notificatore eccellente e puntuale, capace di registrare tutte le notifiche che arrivano sul device, le chiamate in entrata, i messaggi e molto altro ancora. È allo stesso tempo, un fitness tracker, può monitorare tantissimi parametri vitali ed è ottimo per lo sport. Di fatto, gestisce i progressi sportivi e tiene traccia della qualità del vostro sonno.

Non di meno, vi segnaliamo che questo wearable è più veloce del 20% rispetto al modello di prima generazione grazie al sensore apposito posto sotto la scocca. Ha funzioni avanzatissime per la sicurezza degli utenti e consente anche di controllare, H24, sette giorni su sette, il battito cardiaco rivelando le eventuali fibrillazioni atriali. A soli 269,00€ questo Apple Watch SE con cassa da 40 mm è il best buy del giorno; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.