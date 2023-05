Apple Watch SE a soli 199€ su MediaWorld

Acquista il primo Apple Watch SE in 20 rate tasso zero da 10 euro l’una. Questa occasione è un’esclusiva di MediaWorld che ha scontato questo articolo a soli 199,99 euro, invece di 329 euro. Un prezzo eccezionale da prendere subito al volo prima che termini immediatamente perché preso d’assalto dagli utenti. Un’occasione davvero golosa che ti permette di risparmiare 129 euro.

Grazie alla sua cassa in alluminio color oro metti al polso uno smartwatch non solo elegante e bello da vedere, ma anche particolarmente resistente. Il cinturino in morbido silicone anallergico è adatto anche per lo sport perché non irrita la pelle ed è completamente lavabile non permettendo ai batteri di proliferare. Mettiti sotto la doccia con il tuo nuovo orologio, è impermeabile all’acqua.

Apple Watch SE 1a Generazione: MediaWorld lo ha scontato del 39%

Apple Watch SE 1s Generazione è un ottimo smartwatch. Ancora molto attuale, è l’alleato perfetto per allenamento e salute. Monitora tutti i tuoi sport preferiti e scopri gli obiettivi raggiunti dal tuo fisico. Tuttavia non dimenticarti della tua salute, perfettamente sotto controllo grazie ai sensori professionali di cui è dotato questo smartwatch eccellente. Potrai, ad esempio, verificare la tua frequenza cardiaca regolarmente e autonomamente.

Non perderti nemmeno una delle notifiche del tuo smartwatch grazie a questo compagno di viaggio da polso. Addirittura puoi anche rispondere ed effettuare chiamate, inviare messaggi ed email e chattare con i tuoi amici direttamente dal tuo nuovo orologio. Acquistalo subito su MediaWorld a soli 199,99 euro, anziché 329 euro, oppure in 20 rate tasse zero da soli 10 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.