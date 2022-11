Apple Watch sarà ancora più comodo per i runners e per i ciclisti

Con la nuova beta di watchOS 9.2, Apple ha voluto portare sul wearable un nuovo sistema di allenamento pensato per i runners e per i ciclisti. Arriva infatti una modalità che permette di gestire meglio i percorsi che si vanno a fare a piedi o in bici. La feature in questione si chiama “Race Route” e al momento arriva con la terza beta della nuova versione del software per indossabili di casa Apple. A proposito, se volete un Apple Watch, sappiate che c’è il modello SE di seconda generazione a soli 289,00€ al posto di 309,00€ su Amazon e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device.

Apple Watch: ecco come funziona la funzione “Race Route”

A cosa serve questa feature? Semplicissimo: essendo pensata per i runners e i ciclisti, Race Route consente di gareggiare contro voi stessi su un percorso già fatto e salvato all’interno del sistema. Se ci pensare, è molto simile alle modalità “gareggia contro il tuo fantasma” presenti nei giochi di automobili o di kart. Si può gareggiare contro il vostro miglior tempo, per farla breve. È una feature fantastica che vi permette di tenere traccia dei vostri progressi sportivi e vi aiuta ad essere sempre competitivi.

Quando la vedremo? Sicuramente arriverà con la release stabile di watchOS 9.2 entro la fine dell’anno. Sarà compatibile con tutti gli Apple Watch esistenti a partire dalla Series 4. Questa funzionalità dovrebbe includere anche Track Detection. Fra le altre cose, watchOS 9.2 introdurrà il supporto per il nuovo standard per la smart home di Apple, Matter.

