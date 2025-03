Apple Watch può risolvere casi di omicidio

Apple Watch è stata una vera e propria scoperta fin dal primo giorno in cui questo orologio smart è arrivato sul mercato. Il suo debutto ufficiale è stato il 24 aprile 2015, circa sette mese dopo la sua presentazione ufficiale avvenuta il 9 settembre 2014. Fu un vero successo grazie ad alcune caratteristiche davvero interessanti e innovative.

Prima di tutto il display OLED touchscreen e la corona digitale in grado di far navigare l’utente tra le varie funzionalità. A questo si aggiungono anche connettività interessante per la sincronizzazione con iPhone, cassa in alluminio leggera e resistente e tanta personalizzazione. Infine, i sensori integrati, tra cui cardiofrequenzimetro per l’analisi dell’attività fisica e della salute.

Proprio questi ultimi, oggi, dopo tanto studio, innovazione e tecnologie avanzate, permettono all’Apple Watch di risolvere casi di omicidio. Ad averlo dichiarato è stato un recente rapporto del Netherlands Forensic Institute. Infatti, sarebbe anche proprio grazie ai sensori professionali di questo orologio che i detective sarebbero riusciti a chiudere casi di omicidio.

Apple Watch fornisce prove rilevanti nei casi di omicidio

Uno studio del Netherlands Forensic Institute ha rilevato che Apple Watch può individuare l’ora del decesso con un margine di 30 minuti. Questo semplicemente analizzando i dati della frequenza cardiaca, del movimento e dell’ossigeno nel sangue, dati che un normalissimo orologio smart può rilevare autonomamente.

Ovviamente, questo orologio smart non può sostituirsi al lavoro dei detective, ma può fornire prove fondamentali per le indagini. In altre parole, sono in grado di fornire prove cruciali nella risoluzione sia di crimini che, addirittura, di casi di omicidio.

Lo studio condotto dal Netherlands Forensic Institute avrebbe rivelato che gli smartwatch di questo tipo possono aiutare a determinare l’ora del decesso con una precisione di soli 30 minuti. “Ora possiamo stabilire la cronologia di una morte con un’accuratezza ancora maggiore, che può essere cruciale nelle indagini sull’omicidio”, ha dichiarato lo scienziato forense digitale Jan Peter Van Zandwijk.

Il medico legale in formazione Tanja Gosseling del Netherlands Forensic Institute, che ha condotto la ricerca, ha spiegato: “Sempre più persone indossano smartwatch. Quando qualcuno viene trovato deceduto, ci sono spesso domande sulla causa e l’ora della morte. I dati di uno smartwatch possono fornire informazioni preziose“.

Van Zandwijk ha specificato che “queste letture di smartwatch possono essere una fonte chiave di informazioni nelle indagini penali e sono anche utili per le forze dell’ordine”. Quindi, Apple Watch può avere un ruolo fondamentale in casi di omicidio o morte inspiegabile.

“Questa ricerca è un primo passo nell’utilizzo della tecnologia smartwatch per le indagini forensi sulla morte. Vediamo già un potenziale per studi di follow-up, come l’esame del movimento post mortem“, ha concluso Van Zandwijk.