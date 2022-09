Apple Watch Pro: spuntano le prime custodie per lo smartwatch

In queste ore sono trapelate le custodie ufficiali per il futuro Apple Watch Pro. Da queste apprendiamo come sarà fatto il telatio del gadget, notiamo lo schermo piatto e altri particolari esclusivi.

Stando alle indiscrezioni emerse sul web, sappiamo che Apple lancerà tre nuovi smartwatch premium nel corso del keynote di domani. Vedremo Watch SE (2022), Watch Series 8 e Watch Pro, quest’ultimo una vera novità nel settore tech, pensato per atleti professionisti e non solo.

Apple Watch Pro: le cover non mentono

Ora, secondo quanto riportato da Mark Gurman, leggiamo che Watch Pro avrà un design totalmente nuovo, rielaborato dalla classica forma stondata che abbiamo visto negli ultimi anni. Sarà super resistente e realizzato con materiali di pregio. Da una recente fuga di notizie proveniente dalla Cina ora possiamo avere una migliore idea di ciò che ci attende.

Sono emerse due immagini differenti sul web, ricondivise entrambe su Twitter. La prima è di Sonny Dickson che mostra una cover in silicone trasparente, mentre la seconda delle custodie per il wearable disponibili in più colorazioni.

Another photo in case people are interested in Apple Watch Series 8 Pro. https://t.co/kMYnYdWZzN pic.twitter.com/G9Zd0r7S3t — Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 5, 2022

UnclePan, il tipster originario che ha mostrato la seconda foto sul web, ha scrittpo su Weibo che il Pro non sarà quadrato nel senso stretto del termine, ma avrà un inedito form factor. Gli angoli saranno sì arrotondati, il display sarà piatto e più a filo con la scocca.

Notiamo la presenza di una corona digitale più grande, di un pulsante multitasking e di un tasto inedito a sinistro, forse per il fitness o per qualche altro sensore misterioso. Dovrebbe misurare circa 49 mm, anche se qualcuno ipotizzava una dimensione di 47 mm.

Appuntamento a domani; vi ricordiamo di collegarvi qui verso le 18:45 visto che l’evento inizierà alle ore 19:00 (italiane). Se cercate uno smartwatch della mela in offerta, vi consigliamo Apple Watch Series 7 con cassa da 41 mm Product (RED) a soli 369,00€ su Amazon.

