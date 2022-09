Apple Watch Pro: potrebbe costare più di 900$

In queste ore, grazie al portale indiano di 91mobiles, possiamo dare un primo sguardo a quelli che sono i rendering CAD relativi al futuro Apple Watch Pro. Si dice anche che lo smartwatch avrà un prezzo di partenza di 900 dollari, decisamente più alto della media. Analizziamo tutti i dettagli.

Domani 7 settembre 2022, Apple terrà il suo consueto annuale keynote di lancio dei nuovi melafonini. Oltre a svelare la line-up iPhone 14, presenterà gli smartwatch rinnovati. Troveremo sicuramente Watch SE (2022), Watch Series 8 e l’inedito Watch Pro. Quest’ultimo dovrebbe sostituire le versioni “Edition” più costose ma pare che disponga anche di una serie di caratteristiche mai viste prima e di un design simil-flat.

Apple Watch Pro: facciamo il punto

Secondo quanto rivelato dal noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman, questo gadget avrà un prezzo contenuto fra i 900 e i 1000 dollari. Come si intuisce anche dal suffisso “Pro”, avrà caratteristiche mai viste prima su un wearable della mela.

Dai render CAD condivisi dal sito di 91mobiles poi, osserviamo uno schermo quadrato con angoli stondati e una cassa ibrida, non troppo affusolata ma neanche spigolosa come l’estetica degli iPad Pro, per dire. Ci sarà il pannello più ampio mai visto a bordo di un orologio di Cupertino. Stanto alle indiscrezioni, potrebbe avere un display da 47 o 49 mm e le cornici saranno super sottili. La digital crown sarà sul frame destro insieme al pulsante multitasking e al microfono. Curiosamente sarà presente un tasto personalizzabile sul lato sinistro con speaker al seguito.

Ci saranno cinturini speciali per questa versione? Il Series 8 avrà questo design o il precedente? E cosa ci aspettiamo dall’SE (2022)? A queste e a tutte le altre domande troveremo risposta non prima di domani. Appuntamento alle ore 19:00 del 7 settembre.

Se invece volete uno smartwatch a poco, Apple Watch SE con cassa da 40 mm fa per voi: è ancora aggiornatissimo e costa solo 245,99€.

