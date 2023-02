Apple Watch potrebbe ricevere una fotocamera in futuro

In futuro, Apple Watch potrebbe ricevere una fotocamera sulla scocca; a riportarlo, un nuovo brevetto trapelato online. La domanda è una e una soltanto: a cosa potrebbe servire?

Come tutti sappiamo, la tecnologia avanza in modo rapido; le società devono pensare ai device con anni di anticipo. Ecco che quindi, come abbiamo informazioni sui nuovi iPhone 16, conosciamo già molti dettagli su terminali che sono ancora lontani ma hanno iniziato ad emergere in rete. Inoltre, dai brevetti capiamo quali possono essere i passi futuri di una compagnia. Ad ogni modo, adesso, grazie ad un leak di PatentlyApple, veniamo a conoscenza di un fatto molto particolare riguardante lo smartwatch di punta di Cupertino.

Apple Watch: a cosa serve una fotocamera sulla scocca?

Il brevetto ha il numero US-11571048-B1 e indica che presto, Apple Watch potrebbe ricevere una fotocamera sullo slot dove si inseriscono i cinturini. Ovviamente è solo una domanda di patent, perciò non è detto che arriverà mai in commercio.

L’idea del brevetto, nello specifico, è quella di trovare un nuovo modo per usare l’Apple Watch. Capite bene che, con una fotocamera integrata, potremmo utilizzare il wearable per scatti creati o, perché no, anche per questioni lavorative; pensate ad un nuovo tipo di riprese POV, giusto per citarne uno.

Lo scopo di uno smartwatch è quello di far utilizzare meno il proprio telefono agli utenti. Pensate alle libertà di uscire di casa senza smartphone, ma avendo con sé solo l’Apple Watch per le chiamate, i messaggi più urgenti e per la segnalazione delle notifiche o per le attività sportive e il monitoraggio sanitario. Con una fotocamera integrata si andrebbe a colmare una grande carenza di questi dispositivi; ma sarà realmente utile? Solo il tempo ce lo dirà.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Apple Watch Series 8 è in sconto su Amazon a 469,00€ al posto di 549,00€.

