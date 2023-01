Apple Watch potrebbe essere bannato negli Stati Uniti

Apple Watch potrebbe venir bannato negli Stati Uniti d’America a causa di una sua funzione speciale. Ma per quale motivo oggi se ne parla? Sembra che una caratteristica dei dispositivi wearable della mela stia violando un brevetto. Se la cosa dovesse continuare potrebbe influire sulle vendite degli orologi nel mercato locale interno. Andiamo con ordine.

Apple vs Masimo: cosa succede con l’Apple Watch?

Brutte notizie per il colosso di Cupertino; Apple sta affrontando una controversia legale per via della tecnologia presente negli smartwatch di nuova generazione. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte ad un caso simile. La nuova battaglia è iniziata in questi giorni e ha nel mirino il costruttore di iPhone. Se le cose dovessero mettersi male, l’azienda potrebbe dover ritirare dal commercio gli orologi o non vendere più i modelli negli USA.

Apprendiamo che l’OEM di Tim Cook è stato citato in giudizio da Masimo, un brand che realizza gadget per uso medico. Di fatto, la società ha citato la mela per aver utilizzato cinque brevetti legati ai suoi pulsossimetri. Questo attrezzo serve per monitorare il livello di ossigeno nel sangue negli Apple Watch ed è presente nei device dal 2020.

Aggiornamento: a tal proposito, ieri un giudice della US ITC (International Trade Commission) ha dichiarato che la mela ha violato uno dei patent del pulsossimetro del marchio che ha sporto denuncia. Attenzione però: questo implica che la compagnia non ha violato gli altri quattro. Ora l’ITC americana deve capire se bannare gli Apple Watch dal commercio, anche se il divieto potrebbe essere legato solo ai gadget che dispongono della funzione di monitoraggio del livello di ossigeno: Apple Watch Series 6, 7, 8. Perfino il Watch Ultra potrebbe venir bannato.

Riportiamo le parole del CEO di Masimo, Joe Kiani:

“Siamo felici che il giudice abbia riconosciuto la violazione da parte di Apple della tecnologia di pulsossimetria di Masimo e abbia compiuto questo primo passo fondamentale verso la responsabilità. La decisione di oggi dovrebbe contribuire a ripristinare l’equità nel mercato. Allo stesso modo, Apple ha violato le tecnologie di altre società e riteniamo che la sentenza odierna esponga Apple come un’azienda che prende le innovazioni di altre società e le riconfeziona.

Apple è conscia della situazione e ha replicato:

“Siamo rispettosamente in disaccordo con la decisione odierna e attendiamo con impazienza una revisione completa da parte della Commissione”.

