Apple Watch: potrebbe arrivare la fotocamera, anche se...

In queste ore è emerso un interessante brevetto che suggerisce come Apple Watch, in futuro, potrebbe integrare una fotocamera all’interno della corona digitale. Tutto molto bello, ma sembra esserci un leggero problema.

Facciamo il punto: lo smartwatch della mela è uno dei più popolari del mercato, se non il più venduto dell’intera categoria. Stando a quanto ribadisce anche il portale di Couterpoint Research, questo wearable guida il settore con una quota pari al 30%. Incredibile, se ci pensate. A proposito, se ne volete uno, vi suggeriamo la versione SE da 40 mm a soli 279,00€ con spedizione gratuita.

Ora, leggendo sul web dal portale di iMore, scopriamo che, in futuro, il device potrebbe essere dotato di una webcam all’interno della scocca, o meglio: ad essere precisi, sulla Digital Crown.

Apple Watch: come funziona il brevetto trapelato?

Il patent è stato pubblicato presso l’USPTO; dalla foto correlata possiamo farci una leggera idea di come potrebbe funzionare il tutto. La compagnia potrebbe scegliere di posizionare l’ottica all’interno del pulsante della corona che si trova sul frame destro del prodotto. Così facendo, questo può scattare immagini in maniera molto semplice.

Dove sta il problema? Semplice: non tutte le persone indossano l’orologio a destra. Il brevetto infatti, fa riferimento solo ad un utilizzo canonico, con il wearable posizionato sul polso sinistro. Se qualcuno dovesse indossarlo a destra infatti, scatterebbe immagini… a sé stesso. Bisogna capire come Apple intende affrontare questo problema.

Ad ogni modo, è solo un semplice brevetto. Non è detto che arrivi davvero sul mercato così. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito. Non aspettatevi poi che arrivi sul Watch Series 8.

Nelle notizie correlate, vogliamo ricordarvi che quest’anno arriveranno tre modelli: Series 8, SE (2022) e un Explorer Edition (secondo i rumor) con cassa in silicone simile a quella dei Casio G-Shock.

