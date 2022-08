Apple Watch potrà notificare i sintomi dell'infarto (RUMOR)

Secondo quanto si apprende, in futuro Apple Watch potrebbe essere in grado di prevenire i sintomi dell’infarto; questo è quanto suggerisce una ricerca condotta online.

Di fatto, in un prossimo futuro, lo smartwatch di casa Apple sarà in grado di segnalare tempestivamente i sintomi dell’infarto del miocardio. A riportarlo è una ricerca condotta in America e pubblicata sul portale di Texas Heart Institute.

Apple Watch: sarà indispensabile fra qualche anno

Per chi non lo sapesse, un infarto avviene quando delle parti del muscolo cardiaco (il miocardio) non ricevono tutto l’ossigeno di cui hanon bisogno a causa di un blocco nel canale che trasporta il sangue al cuore. Alcuni scienziati hanno ora scoperto che, con un uso appropriato, gli Apple Watch potranno essere adoperati per segnalare in tempo i sintomi di questo male mediante l’opzione dell’ECG presente sul gadget- Questa chicca si trova a bordo di Apple Watch Series 4,5,6,7 e sicuramente anche nei nuovi Series 8 in arrivo.

Tra l’altro, potrebbe salvare molte vite. Ci sono tante persone che muoiono perché non sanno riconoscere i sintomi e il loro cuore si blocca ancor prima di arrivare in ospedale. Con una diagnosi super tempestiva si potranno salvare delle vite umane perché al minimo segnale, il gadget notificherà all’utente il consulto medico immediato.

Ad oggi, per osservare la presenza di un infarto si usa un elettrocardiogramma a 12 derivazioni molto potente; pensate alla comodità di fare tutto direttamente dall’orologio del proprio polso. Sicuramente non sostituirà le cure mediche ma sarà comunque un prezioso alleato per la sicurezza degli utenti. Insomma, fra qualche anno questo smartwatch risulterà semplicemente indispensabile per moltissime persone.

Se volete fare oggi un buon acquisto vi consigliamo l’ottimo Apple Watch Series 7 da 41 mm a soli 379,00€ con spedizione gratuita direttamente da Amazon. Un buon affare da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.